Meerdere auto's beschadigd door brand

Rond 02.15 uur klonken in de straat meerdere harde knallen en schakelden buurtbewoners de hulpdiensten in toen zij de brand zagen. De brandweer bluste de brand en toen bleek dat bij vier auto’s schade is ontstaan. Onderzoek moet uitwijzen waar de brand is ontstaan, maar zeer waarschijnlijk is de brand aangestoken.

De politie heeft ter plaatse al enkele getuigen gesproken, maar is op zoek naar meer informatie. Heeft u iets gezien? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

2020074938