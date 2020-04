Schoten gelost op pand Waalenburgsingel

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben rond 3.00 uur 's nachts in de omgeving van de Waalenburgsingel. Heb jij iets verdachts gezien of weet jij meer over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.