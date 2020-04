Politie doet twee aanhoudingen in mensenhandelonderzoek

Vlaardingen / Den Haag - Bij een onderzoek naar mensenhandel zijn woensdag 15 april twee verdachten aangehouden. De aanhouding vond plaats in een hotel in Vlaardingen. De verdachten zijn een 34-jarige vrouw en 30-jarige man uit Bulgarije. Het vermoedelijke slachtoffer van seksuele uitbuiting werd tegelijkertijd uit haar benarde positie in een woning in Den Haag gehaald.