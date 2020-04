Getuigen gezocht voor poging doodslag

De politie, is direct na het incident een onderzoek ingesteld. Hierbij zijn getuigen gehoord en camerabeelden veiliggesteld. Mocht u informatie hebben of iets hebben gezien op de Ringdijk of op de Zevenoord, wat kan helpen om de verdachten aan te houden, belt u dan met 0900-8844. U kunt ook anoniem bellen via 0800-7000. Natuurlijk kunt u ook onderstaand tipformulier gebruikten. Help ons!