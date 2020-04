Twee verdachten aangehouden voor gijzeling. Wie weet waar de derde is?

De politie is op zoek naar de derde verdachte. Dit is een man met een donkere huidskleur. Hij sprak regelmatig in het Papiaments. Is ongeveer 22 jaar oud, 1.87 meter lang en droeg een baseball pet op zijn hoofd. Op de voorzijde van zijn pet zaten witte tekens. Hij droeg een zwart/grijze Parajumper jas, een zwarte trainingsbroek die strak om zijn benen zat.

Heeft u informatie of kent u de verdachte, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem bellen 0800-9000. Via onderstaand tipformulier kunt u natuurlijk ook u informatie achter laten.