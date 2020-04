Limburger aangehouden in onderzoek naar dood Ger van Zundert

Breda/ Heerlen - De politie heeft woensdag 15 april een 27-jarige man uit Heerlen aangehouden. Hij wordt verdacht van de betrokkenheid in de zaak van de Bredanaar Ger van Zundert. Die overleed op 9 april na in brand te zijn gestoken in zijn bedrijf in Breda. Een 51-jarige Bredanaar meldde zich de volgende dag op het politiebureau en zit vanaf die tijd vast.