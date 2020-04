Mogelijke drugsdealer aangehouden

Vanuit het oogpunt van (drugs)overlast door onder andere inwoners van België is er vanuit een samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en de Politie de afgelopen dagen een grenscontrole gehouden. De controle richtte zich op Belgen die lopend de grens over komen om drugs te kopen van dealers uit Nederland. Zij worden onverrichter zake teruggestuurd met het risico dat ze in België een boete krijgen wegens een ongeoorloofde grensovergang. Op woensdagavond 16 april 2020 was er zo’n controle bij de grens in Putte. Twee motorrijders van de Marechaussee zagen een verdachte auto rijden. Voordat ze bij de auto waren was de bestuurder al uitgestapt. Hij stonk naar hennep en dat was niet vreemd want in zijn auto troffen ze gesealde zakken aan met hennep erin. De verdachte, een 20-jarige man uit Etten-Leur, is overgedragen aan de politie. Hij is naar het bureau gebracht en is daar ingesloten voor de nacht. De drugs en de auto zijn in beslag genomen.