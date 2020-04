Rechercheonderzoek in woning en bedrijfspand

Middelburg - Een rechercheteam uit Middelburg heeft donderdagmorgen een zoeking gedaan in een woning en bedrijvenpand aan de Wijdaustraat. Het is een onderzoek in het kader van ondermijning. Bij de zoeking zijn verschillenden goederen in beslag genomen. Er zijn verder geen aanhoudingen gedaan. Het onderzoek wordt voortgezet en om die reden zal er verder geen informatie gegeven worden.