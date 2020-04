Getuigen gezocht! Supermarkt overvallen door gemaskerde man met mes.

Overval

De gemaskerde man loopt rond 21.00 uur de winkel binnen. Er zijn dan enkele medewerkers aanwezig. Na binnenkomst gaat de man naar de servicebalie van de winkel. Hij houdt duidelijk zichtbaar een mes vast in zijn hand. De man reikt achter de balie en weet een kleine buit mee te grissen.

Signalement

Opvallend genoeg was het gezicht van de dader geheel bedekt met een zwart masker tijdens het plegen van de overval. En daarnaast droeg hij een kenmerkend donker regenpak.

Dus wat is er samengevat bekend over het signalement van de man? Dat sommen we hierna voor jullie op:

Donkerkleurige / zwarte regenjas met een grijze horizontale streep net onder de borst

Bijbehorende donkere/zwarte regenbroek met horizontale streep over de onderbenen net boven de enkels.

Draagt de capuchon van het regenpak

Blanke huidskleur

Zwarte handschoenen

Zwarte schoenen

Onderzoek

Wij onderzoeken deze overval grondig. In eerste instantie was er namelijk veel onduidelijk aan deze zaak. Het nauwgezet bestuderen van camerabeelden, opnemen van verklaringen van getuigen heeft ons een beter beeld van de toedracht opgeleverd.

Maar over de identiteit van de dader tasten we helaas nog in het duister. Daarom hebben de hulp van het publiek, jullie, nodig!

Getuigen gezocht

Wij zoeken dan ook getuigen die ons meer kunnen vertellen over deze dader en de overval.

Misschien heb jij de man gezien toen hij voor of na de overval in de omgeving liep van de Koorstraat - Burg. Verkuijlstraat in Boxmeer. Of wellicht ken je mensen die hem hebben gezien. Hij droeg natuurlijk een zeer kenmerkend tweedelig regenpak.

Mogelijk zijn er ook mensen die de man herkennen aan de hand van de foto's, kleding of uiteraard het opvallende masker.

Of woon je in de buurt en heb je camerabeelden? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd.

Ook mensen die andere opvallende en/of verdachte zaken hebben gezien in de omgeving tijdens de overval vragen wij nadrukkelijk om contact met ons te leggen.

Elk aanknopingspunt kan helpen!



Bel ons via 0900 8844. Liever anoniem? Dat kan ook door 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen. Of gebruik onderstaand tipformulier.