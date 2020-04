2 aanhoudingen na achtervolging

Arnhem/Velp - In de nacht van donderdag op vrijdag werd rond 02.40 gemeld dat er een auto in brand stond op het Gelderseplein in Arnhem. Een getuige gaf aan dat een auto met gedoofde lichten zou zijn weggereden met daarin twee inzittenden. Hierop hebben meerdere politie-eenheden uitvalswegen afgezet. Toen de twee werden aangesproken gingen zij er met hoge snelheid vandoor. Tevergeefs, want zij konden even later in Velp worden aangehouden.