Kritisch rapport over afhandeling melding zorginstelling Wageningen

Politiechef Oscar Dros geeft aan de gang van zaken enorm te betreuren. “Het had anders gekund en anders gemoeten. We moeten hiervan leren; dat zijn we de medewerkers van de zorginstelling verplicht evenals de ouders van de cliënt.”`



In de aanloop naar dit incident vertoonde de cliënt vanaf het begin van de avond agressief gedrag. Omdat dit zich in eerste instantie leek te beperken tot de kamer waarin hij verbleef, schatte de centralist in dat er op dat moment geen direct gevaar was en het de taak van de medewerkers van de instelling was om de rust te herstellen. Uit de teruggeluisterde gesprekken blijkt dat er echter wel aanwijzingen waren waaruit kon worden opgemaakt dat politie ondersteuning direct gewenst was.



Oscar Dros: “Uiteraard is het achteraf makkelijker om vanuit uitgeschreven en steeds opnieuw beluisterde meldkamergesprekken een juiste inschatting te maken van de situatie. In de hectiek van alledag is dat een stuk moeilijker. Ook collega’s op de meldkamer moeten soms in een split second een besluit nemen over soms ingrijpende zaken, net als de collega’s op straat. Dat gaat in de regel goed, maar in dit geval niet”. Hij benadrukt dat politiewerk mensenwerk is. “Maar dat doet niets af aan de fouten die zijn gemaakt. Het is nu vooral van belang dat we ervan leren en dat gaat zeker gebeuren”.