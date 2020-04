Getuigen gezocht van poging plofkraak

We vermoeden dat de dader of daders het explosief in de nacht van 16 op 17 april rond 03:00 uur hebben geplaatst. Vermoedelijk is er gebruik gemaakt van een scooter om daarmee weg te komen. Heeft u die nacht of die vrijdagochtend 17 april iets gezien of gehoord? Denk bijvoorbeeld aan verdachte personen of voertuigen. Of heeft u een scooter gehoord of gezien? Tips kunt u doorgeven via 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020169316 JS