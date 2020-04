Getuigen gezocht van gewelddadige straatroof

Rond 14.15 uur fietste een meisje op de Lekdijk vanuit Vianen richting Hagestein. In de buurt van Hagestein stopte zij om op haar telefoon te kijken. Op dat moment werd zij aangesproken door een man die vroeg of hij haar telefoon mocht lenen. Het meisje weigerde waarop de man de telefoon uit haar hand griste en wegrende. Het meisje fietste achter hem aan, maar de man trapte haar waardoor ze van de Lekdijk af viel. De man ging er lopend vandoor vluchtte lopend in de richting van Vianen.



Het signalement van de man is als volgt:

- Lichtgetinte man tussen de 20 en 40 jaar oud

- Halflang haar, glad naar achteren gestreken

- Zwart T-shirt met witte en rode stippen/spetters en met witte opdruk Ballin' op de borst

- Blauwe lange spijkerbroek met gaten er in.

De politie onderzoekt deze zaak en vraagt getuigen en mensen die meer weten over deze straatroof om contact op te nemen via 0900-8844, via onderstand tipformulier of anoniem via 0800-7000.