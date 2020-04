Politie zoekt twee pizzadieven in Almere

De maaltijdvezorger reed die avond de Prozastraat in om daar bij een flat een bestelling af te leveren. Toen hij van zijn scooter was afgestapt en met enkele dozen klaar stond om het juiste huisnummer te zoeken, zag hij twee jongens op zich afkomen. Hierop kreeg de jongen van een van de jongens een duw. De twee dwongen hem zijn bestelling af te staan. Hierop lieten zij de bezorger gaan. Inmiddels heeft hij aangifte gedaan bij de politie.



Van de twee pizzadieven zijn signalementen bekend.



De eerste verdachte is een jongeman van 16 à 18 jaar oud

- 1.85 m à 1.90 m lang

- donkere huidskleur

- smal gezicht

- donkerbruine ogen

- kort krullend donker haar

- mager postuur

- zwarte fleece jas met capuchon, mogelijk van het merk The North Face

- zwarte sportbroek

- opvallende lichte stem



Ook de tweede verdachte is een jongeman van 16 à 18 jaar oud

- 1.90 m à 1.95 m lang

- lichtgetinte huidskleur

- breed gezicht

- breed postuur

- lichtbruine ogen

- kort en donker haar

- sproetjes onder zijn beide ogen

- roodkleurige sjaal voor mond en neus

- zwarte of donkerblauwe fleece jas

- mogelijk een ring aan zijn rechterhand



Getuigen gezocht

De recherche van het basisteam Almere doet onderzoek naar deze diefstal en is op zoek naar getuigen. Mogelijk heeft u de twee dieven die avond gezien, bent u getuige geweest van de diefstal of zag u de twee jongens rond tienen met dozen rondlopen in (de omgeving van) de Prozastraat. Ook als u beschikt over camerabeelden, komt de politie graag met u in contact. Bel met de recherche via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.