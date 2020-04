Ruim 5x zoveel WhatsAppfraude in Midden-Nederland

Sinds 6 maart 2020 tot nu hebben 74 mensen aangifte gedaan van WhatsAppfraude. Dit is ruim 5 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De politie heeft de aangiftes in onderzoek. De werkwijze die we nu zien is steeds dezelfde:

Het slachtoffer krijgt een WhatsAppje van een onbekend telefoonnummer. De afzender is zogenaamd de zoon of dochter. Het kind heeft zijn telefoon in het water laten vallen of een nieuw abonnement en daarom een nieuw telefoonnummer. Het kind is in werkelijkheid een cybercrimineel.

De crimineel vraagt in een WhatsAppje om een flink geldbedrag, bijvoorbeeld omdat er een rekening moet worden betaald en het kind zogenaamd problemen heeft met internetbankieren. Daarom moet het geld dus ook naar een ander rekeningnummer worden overgemaakt.

Als het slachtoffer argwaan krijgt, appt de crimineel iets over het échte leven van het kind. Bijvoorbeeld: “Ik bel je straks even, ik moet nu Kees ophalen van het kinderdagverblijf.” Omdat deze informatie echt past bij het kind, lijkt het allemaal te kloppen.

De slachtoffers zijn veelal 60-plussers met volwassen kinderen. Zij zijn fikse bedragen kwijt, van honderden tot duizenden euro’s per persoon.

“Veel ouderen zitten door de coronacrisis thuis en hebben minder live contact met anderen, dus ook hun kinderen zien ze minder. Criminelen maken op allerlei manieren handig gebruik van de coronacrisis”, legt Jeroen Niessen, hoofd van het cybercrimeteam Midden-Nederland, uit. “Mensen zijn kwetsbaarder dan anders en trappen sneller in trucs van criminelen.”

Cybercrime whaling

De politie Midden-Nederland heeft de zaak in onderzoek. Opvallend is dat de cybercriminelen hun best doen om over te komen als de echte kennis die geld vraagt van het slachtoffer. Dit noemen we whaling. Whaling is een techniek waarbij de crimineel zich voordoet als een bekende van het beoogde slachtoffer, en de communicatie is gepersonaliseerd. De crimineel gebruikt hier bijvoorbeeld informatie voor van social media.

Voorkom WhatsAppfraude

Als een bekende u geld vraagt via WhatsApp, check dan altijd of u echt met deze persoon te maken heeft. Bel de persoon op. Wordt er een nieuw telefoonnummer gebruikt? Bel dan óók het oude nummer. Maak geen geld over voordat u echt met de bekende heeft gesproken en zeker weet dat het een echt verzoek is.

Klik ook niet op betaallinkjes. En deel nooit uw persoonlijke gegevens, pincode of WhatsApp code. Bedrijven en banken vragen nooit naar uw codes en wachtwoorden.

Beveilig uw WhatsApp-account met deze 5 simpele stappen:

Open WhatsApp Klik op instellingen Klik op account Klik op verificatie in 2 stappen Klik op instellen

Klaar! Uiteraard geldt ook nu nog steeds: klik nooit op rare linkjes, geef geen persoonsgegevens aan anderen en als iemand geld vraagt via WhatsApp bel dan altijd even met deze persoon om het te checken!