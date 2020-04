Verdachte aangehouden voor autobrand Vledderstraat

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 april ontstond rond 00.45 uur een autobrand op de Vledderstraat. De personenauto brandde hierbij volledig uit. De politie stelde direct een onderzoek in en ging al snel uit van brandstichting. Dit leidde vrijdag 17 april tot de aanhouding van de 19-jarige Hagenaar. Hij zit op dit moment vast en wordt gehoord.



Meld verdachte situaties

Na iedere autobrand wordt uitgebreid (forensisch) onderzoek gedaan, want autobranden leveren gevaar op in een woonwijk en maken veel schade. Blijf alert en meld verdachte situaties op 112