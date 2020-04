Getuigen gezocht na steekincident

Een 21-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht raakten beiden gewond nadat ze afgelopen nacht het slachtoffer werden van een steekincident. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Door agenten, die direct een onderzoek instelden, is de auto waarmee de beide slachtoffers waren in beslag genomen. Door de Forensische Opsporing is onderzoek verricht en er worden camerabeelden opgevraagd. Vandaag zal in de directe omgeving een buurtonderzoek plaatsvinden.