Toezichthoudster mishandeld; verdachten aangehouden

Rond half drie surveilleerden twee toezichthouders van de gemeente over het Bakema-erf. Daar troffen zij een emotioneel 16-jarig meisje aan. De vrouwelijke handhaafster wilde haar helpen maar werd direct door haar beledigd. Tijdens de aanhouding die volgde ging het meisje uit haar dak en mishandelde de toezichthoudster. Een 21-jarige jongen kwam ter plaatse en was het niet eens met de aanhouding. Hij liep met een bierflesje in zijn hand op de handhavers af en bedreigde hen. Ook hij is aangehouden. Beiden zijn in verzekering gesteld.