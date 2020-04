Man aangehouden na burenruzie

Woensdagmiddag rond 15.30 uur krijgen agenten een melding van een mogelijke burenruzie aan de Generaal Smutslaan. Als zij ter plaatse zijn, treffen zij een man aan die gewond is geraakt tijdens het incident. Een 33-jarige Tilburger is hiervoor in het ziekenhuis behandeld. Na het incident is de verdachte weggegaan.

Agenten hebben een 39-jarige man uit Tilburg donderdag 16 april buiten heterdaad aangehouden terzake zware mishandeling. Het incident wordt verder onderzocht.