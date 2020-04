Twee verdachten opgepakt voor inbraak kerk

Na de inbraak startte de politie een onderzoek. Dat resulteerde vrijdag in de aanhouding van het tweetal. De aanhouding vond plaats op de openbare weg in de gemeente Sittard-Geleen. Op dit moment is nog niet bekend hoe oud de mannen zijn en uit welke plaats zij komen. Een deel van de gestolen spullen is inmiddels terug. Er wordt bekeken welke rol de verdachten hebben gehad.



Bij de inbraak werd een aantal waardevolle spullen zoals relikwieën weggehaald. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.