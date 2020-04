Meer rijbewijzen ingevorderd vanwege snelheidsovertredingen

Nederland - Door de coronamaatregelen is het rustiger op de weg, maar toch is er een stijging van het aantal forse snelheidsovertredingen waarbij de politie rijbewijzen heeft ingevorderd. ‘Een zorgelijke ontwikkeling’, zegt landelijke projectleider Verkeer Paul Broer. ‘Deze bestuurders hebben minimaal 50 kilometer per uur te snel gereden. Bij deze snelheden breng je anderen en jezelf in gevaar.’