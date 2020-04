Ramkraak Tubbergen en aanhouding 5 verdachten

Getuigen hebben een voertuig zien wegrijden en dat voertuig is even later mogelijk gesignaleerd in de buurt van de Sibculoseweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Daar zijn 5 verdachten aangehouden, daarbij is het AT ingezet en er zijn waarschuwingssloten gelost. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.