Ramkraak op fotowinkel

De daders ramden met een klein bestelbusje de glazen pui van de zaak. Het busje kwam gelukkig niet door de pui en de daders zijn er zonder buit vandoor gegaan. Het gebruikte busje blijkt eerder gestolen te zijn in Alkmaar.

Vermoedelijk gaat het om drie daders en de politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben van deze ramkraak, of informatie over de verdachten heeft.

Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan gerust met 0800-7000.

2020076599