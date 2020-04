Getuigen gezocht: brandstichting zendmasten Van Bleiswijkstraat

Een Amsterdams Team Groot Opsporing (TGO) doet onderzoek naar de brandstichting en spreekt graag met mensen die meer weten:

- Heeft u iets gezien of gehoord van de brandstichting, maar nog niet met de politie gesproken?

- Heeft u zaterdagochtend vroeg iets opvallends/verdachts gezien in de omgeving van de Van Bleiswijkstraat? De parkeergarage bevindt zich tegenover het Westerpark, vlakbij begraafplaats Vredenhof. Denk hierbij bijvoorbeeld aan personen met jerrycans.

- Heeft u informatie over een mogelijke verdachte of mogelijke verdachten?

Bel dan met 0900-8844 of meld uw tip anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.