Getuigen gezocht van mishandeling met riem op metrostation

Intussen is de politie uiteraard op zoek naar de verdachte. Het slachtoffer omschrijft hem als een lichtgetinte man met een vermoedelijk Antilliaanse afkomst, tussen de 28 en 38 jaar oud, ongeveer 1.70 tot 1.80m lang, een slank postuur en gezicht en zwart haar. Hij droeg een trainingsjack, een spijkerbroek en sneakers.

Wij hopen dat er meer getuigen zijn die zich bij ons willen melden, in het bijzonder de jongeman die tussenbeide sprong toen hij zag dat de vrouw in nood was. Misschien heeft u informatie die ons kan leiden naar de dader.

Was u rond dat tijdstip ook op het metrostation of in de metro die stopte bij station Prinsenlaan, heeft u iets gezien van het incident of de verdachte of misschien zelfs beeldmateriaal dat u nog niet met ons gedeeld hebt? Wij horen het graag! Dat kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.