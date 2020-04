Dronken automobilist gearresteerd

De politie werd rond 00.30 uur bij een vechtpartij in huiselijke kring aan de Europastraat in Hansweert geroepen. Twee vrienden kregen ruzie, wat uitmondde in een flinke vechtpartij. Toen agenten arriveerden, was de vechtpartij beëindigd. De politie nam poolshoogte, maar de dronken mannen verwachtte niks meer van de agenten, waarop zij vertrokken.