Duo gearresteerd na bedreiging met vuurwapen

Het incident gebeurde rond 1.15 uur. Diverse politie-eenheden gingen naar de Bandeliersberg en onderzochten wat was gebeurd. Hieruit bleek dat rond middernacht op de Van Goghlaan een automobilist tegen een geparkeerde auto was gereden. Later was hierdoor bij een woning aan de Bandeliersberg ruzie ontstaan, waarbij met een vuurwapen was gedreigd.