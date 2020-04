Jonge scooterrijder na achtervolging aangehouden

Rond 14.55 uur zien zij een scooter in tegengestelde richting over het fietspad rijden. Agenten keren hun dienstvoertuig om de scooter tot stoppen te manen en zetten het ‘Stop politie’ bord aan. De bestuurder reageert hier echter niet op. Korte tijd later horen zij een klap en zien ze dat de scooter achterop het dienstvoertuig is geklapt. De scooter rijdt echter door en veroorzaakt onveilige verkeerssituaties. De eenheid verliest de scooter uit het oog, een tweede eenheid krijgt hem weer in het vizier. Op het Oderkerkspad blokkeren zij de weg voor de scooterrijder om hem aan te houden. De bestuurder blijft op de scooter zitten en verzet zich hevig tegen zijn aanhouding.

De 16-jarige jongen uit de gemeente Rucphen bleek zonder rijbewijs te rijden.