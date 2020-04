Politie stelt onderzoek in naar gewapende woningoverval

Rond 03.00 uur vannacht kwam er een melding binnen dat er een woningoverval was geweest. Twee onbekenden waren de woning binnengedrongen en troffen de bewoonster aan op de slaapkamer. Daar hebben ze de vrouw vastgebonden en zijn na het doorzoeken van de woning gevlucht. Na enige tijd kon de bewoonster hulp bellen. Vermoedelijk heeft de overval ergens plaatsgevonden tussen vrijdagavond 23.00 uur en zaterdagochtend 03.00 uur. De politie stelt een onderzoek in. Heeft u in deze tijdspanne iets verdachts gezien of gehoord, of heeft u informatie die belangrijk kan zijn om deze overval op te lossen dan kunt u bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.