Aanhouding bij dodelijk steekincident Weimarstraat

De politie kreeg rond 00.20 uur de melding van het steekincident. Agenten troffen in de Weimarstraat iemand zwaargewond aan en begonnen direct met reanimeren. Een traumateam werd opgeroepen, maar de hulp mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan de verwondingen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld.



Tegelijkertijd hielden agenten in de Valkenboslaan een 48-jarige verdachte aan. Hij was lichtgewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Na een behandeling aan zijn verwondingen is hij overgebracht naar een politiebureau. De verdachte wordt verhoord.



Zaterdagnacht heeft de politie meerdere straten afgezet voor onderzoek. Het rechercheonderzoek is in volle gang. Op dit moment is de toedracht nog onduidelijk. Meerdere mensen die getuigen waren van het incident worden gehoord.



Heeft u meer informatie?

Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Heeft u informatie die van belang kan zijn of beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).