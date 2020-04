'Handhaven aan de Belgische grens is best verwarrend'

In “gewone” tijden werk ik veel samen met mijn twee Belgische collega’s. Ik zit vaak tijdens een surveillancedienst met een van hen in de dienstauto. Criminaliteit stopt niet bij de grens. Maar het gezamenlijk surveilleren kan nu even niet. Mijn Belgische collega’s draaien op dit moment solo-diensten, zodat de kans op besmetting zo minimaal mogelijk is. Noodhulpdiensten en grenscontroles worden nog wel in duo’s gedaan. In Baarle-Hertog staan bij alle grensovergangen wegafzettingen of politieposten. België heeft in- en uitreiscontroles ingevoerd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.