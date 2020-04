Zevenentwintig aanhoudingen na inval illegaal gokpand Rotterdam

Agenten vielen het pand binnen rond 23.45 uur uur na een anonieme melding met ondersteuning van de medewerkers van Team Parate Eenheid en Dienst Speciale Interventies in aanwezigheid van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie.



In het pand troffen agenten tafels met geld, fiches een kaartspellen en twee gokkasten aan. Alle aanwezigen, zesentwintig mannen en een vrouw, werden aangehouden voor witwassen en/of de wet op de kansspelen. Ook kregen ze allemaal een bekeuring van 390,00 euro voor het overtreden van de noodverordening in verband met Corona. Ruim 10.000 euro werd in beslag genomen. Ook twee auto’s zijn meegenomen voor verder onderzoek.



De verdachten zijn inmiddels heengezonden, maar mogen zich later voor de rechter verantwoorden.



Geen onschuldig spelletje

Illegaal gokken lijkt onschuldig. Maar vaak verdwijnt het geld dat de aanbieders verdienen met deze praktijken in het zwartgeldcircuit. Hiermee worden dan andere criminele of maatschappelijk-ondermijnende activiteiten gefinancierd. Onder andere om deze reden is er met de gemeente Rotterdam contact om te kijken of de panden bestuurlijk gesloten kunnen worden.