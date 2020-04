Nederlandse en Belgische politie controleren grensgebied

De Nederlandse en Belgische politie zijn de laatste tijd in het grensgebied van de gemeente Woensdrecht extra alert. De Belgische politie surveilleerde zaterdag te paard aan de Belgische zijde van de grens. De Nederlandse politie controleerde gelijktijdig op de mountainbike en in de auto op Nederlands grondgebied. Het was opvallend rustig met Belgische drugskopers, in vergelijking met enkele dagen geleden.