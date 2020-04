Man met openstaande gevangenisstraf aangehouden

Rond 18.45 uur komen de agenten aan op de Tobias Asserstraat in Goirle om de BOA’s te helpen met het handhaven van de noodverordening. Na controle van de 23-jarige verdachte blijkt dat hij nog 11 dagen gevangenisstraf open had staan en een geldboete moet betalen. De verdachte zet het op een lopen en tijdens de korte achtervolging is hem meermaals verteld dat hij moet stoppen. Een van de agenten besluit om pepperspray te gebruiken en raakt de verdachte hiermee. De man stopt en kan geboeid worden. Hij is meegenomen naar het politiecellencomplex.