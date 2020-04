Verdachte aangehouden voor doodslag op fietser Oss

Zondagochtend rond 07.45 uur werd een fietser zwaargewond aangetroffen naast zijn fiets op de kruising van de Julianasingel en de Dr. Saal van Zwanenbergsingel in Oss. De hulpdiensten die ter plaatse kwamen konden helaas niets meer betekenen voor het slachtoffer.

De toedracht van het overlijden was onduidelijk en daarom is er uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats van het incident. Er is uitgebreid sporenonderzoek gedaan, getuigen zijn gehoord en camerabeelden zijn bekeken. Al vrij snel kwamen we een verdachte op het spoor die wij verdenken van het plegen van een geweldsmisdrijf. De verdachte is inmiddels aangehouden.

Uit verdere verhoren van de verdachte en die van mogelijke getuigen zal meer duidelijkheid moeten komen over de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het overlijden van het slachtoffer.

Getuigen gezocht

Uit camerabeelden die wij hebben bekeken weten we dat er personen zijn die ons mogelijk meer kunnen vertellen over dit incident. Het gaat om personen die mogelijk iets hebben gezien tussen 07.15 uur en 08.00 uur op zondagochtend 19 april. Daarbij zijn we specifiek op zoek naar een bestuurder van een vrachtwagen, die reed op de Julianasingel richting Schaijk, en een fietser, die reed op de Hescheweg richting Heesch.

We willen dan ook graag in contact komen met deze personen. Maar zeker ook met andere getuigen die ons meer kunnen vertellen. Via onderstaand tipformulier kunt u ons tippen. Ook als u camerabeelden heeft die nog niet in ons bezit zijn kunt u deze uploaden via het onderstaand tipformulier. Bellen kan ook op 0900-8844. Meldt u liever anoniem dan kan dat op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)