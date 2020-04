Getuigen gezocht na brand en schade pinautomaat

De politie heeft op beide locaties een zogeheten ‘plaats delict’ afgezet en doet nader onderzoek. Hebt u iets gezien of gehoord, of beschikt u misschien over een bewakingscamera, dan komen wij graag met u in contact. Neem daarvoor telefonisch contact op met via 0900-8844 of bekijk andere contactmogelijkheden via www.politie.nl/contact.

Camera in beeld

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Beschikt u over camera's? Registreer ze dan svp.