Bericht over verlopen bankpas? Bel altijd met uw bank!

Afgelopen week werd zowel in Markelo als in Enschede geprobeerd om op deze manier mensen op te lichten. Criminelen verzonden uit naam van een bank een berichtje waarin stond dat hun pas zou verlopen, met daarin een link. Via de link komt de gebruiker in een omgeving die identiek is aan de website van de bank, met als grote verschil dat criminelen meelezen. Want wie zijn gegevens invult op die site, geeft daarmee belangrijke bankgegevens prijs, zoals de pincode. Vervolgens staat er een postbezorger aan de deur om, volgens afgesproken werkwijze, de pinpas op te halen in een blanco enveloppe. Op deze manier komt de bankpas in handen van criminelen en doordat ze de pincode via de link konden meekijken, kunnen ze de pas gebruiken en de rekening leeghalen.