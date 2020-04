De Belastingdienst die belt of sms’t voor een openstaande rekening: trap er niet in!

Oost-Nederland - ‘U heeft uw omzetbelasting nog niet betaald. U krijgt daarvoor een boete en we hebben een deurwaarder ingeschakeld. Maar als u het nu overmaakt, hoeven we geen deurwaarder langs te sturen en krijgt u de boete weer teruggestort.’ Een soortgelijk telefoontje ontvingen veel ondernemers – voornamelijk in de agrarische sector – de afgelopen maanden. De politie benadrukt: de Belastingdienst vraagt nooit telefonisch of via een sms om geld over te maken, hang direct op.