Schietpartij Utrecht; politie zoekt getuigen

Bij de schietpartij waren meerdere mannen betrokken. De slachtoffers reden in een grijze Volkswagen Polo, de vermoedelijke schutters in een zwarte Volkswagen Polo. De verdachten vluchtten weg in hun auto over de Rijksweg A12 in de richting van Arnhem. Die avond hielden agenten vier mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij, maar uit nader onderzoek bleek dat niet het geval. De mannen zijn onschuldig en zij zijn heengezonden.

De recherche is druk met het onderzoek en roept mensen op die op dinsdagavond 10 maart tussen 21.30 uur en 22.00 uur iets opvallends hebben gezien op of in de omgeving van de Zeehaenkade om dit te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Zij kunnen ook het onderstaande tipformulier invullen.