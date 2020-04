Overval op sportwinkel; politie zoekt getuigen

De eigenaar was in het magazijn bezig toen plotseling twee mannen voor zijn neus stonden. Ineens werd er iets geroepen door een klant vanuit de winkel zelf waarvan de overvallers waarscjijnlijk schrokken. Het slachtoffer zag toen dat een van de mannen een mes in zijn hand had en hiermee in zijn richting uithaalde. De eigenaar kon dit afweren maar werd toch geraakt in zijn gezicht en hand en hield hier oppervlakkige verwondingen aan over. Het duo sloeg daarna in onbekende richting via de brandgang op de vlucht. Volgens de eigenaar was hun buit een donkere tas met papieren. Het slachtoffer kon de gealarmeerde agenten vertellen dat een van de overvallers tussen de 30 en 40 jaar oud is, een normaal postuur heeft, een blanke huidskleur heeft en rond de 1,70 a 1,75 meter is. Deze overvaller droeg een donkere trui met capuchon.

De politie onderzoekt deze overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Deel dit dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2020062660