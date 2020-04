Politie zoekt getuigen schietpartij

Omstreeks 23.55 uur werd door omwonenden gehoord en gezien dat er twee mannen op straat ruzie hadden. Ook werd er gezien dat een van de mannen een vuurwapen had en daarmee schoot. Een getuige belde de meldkamer. De gewaarschuwde agenten troffen niets meer aan op de Nootdorpse Landingslaan.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie neem dan contact op via 0900-8844, liever anoniem dan via M 0800-7000