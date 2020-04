Getuigen schietincident gezocht

Rond 21.10 uur ontstond er op de parkeerplaats van de McDonald's aan de Zilverstraat een vechtpartij tussen meerdere personen. Een getuige hoorde niet veel later een harde knal. De betrokkenen vertrokken vervolgens vanaf de parkeerplaats in verschillende auto’s (lichtblauwe Renault Clio, witte Volkswagen Polo en een zwarte BMW). Toen agenten op de locatie arriveerden, maakten zij direct een ‘plaats delict’ om onderzoek te kunnen doen. Later op de avond trof de politie op de parkeerplaats een huls aan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij het schietincident. De politie heeft de zaak in onderzoek.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze vechtpartij en/of schietincident. Mogelijk beschikt u over camerabeelden. De recherche is te bereiken op 0900-8844 of M 0800-7000.