Twee leden Caloh Wagoh aangehouden na schietincident

Sinds 2012 worden OMG’s gezien als een vorm van georganiseerde criminaliteit die de samenleving ernstig ondermijnt. Burgemeesters, Openbaar Ministerie, politie en andere partners hebben met de minister van Justitie en Veiligheid een aanpak tegen criminele motorbendes ontwikkeld. Door deze gezamenlijke aanpak, waarin overheden nauw samenwerken en één lijn trekken, wordt het motorbendes moeilijker gemaakt om zich bezig te houden met ondermijnende en gewelddadige activiteiten.

Maatschappelijk probleem

Het is algemeen bekend dat OMG's regelmatig in verband gebracht kunnen worden met zware criminaliteit die de samenleving ondermijnt. Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk ontwrichtend probleem. Bij ondermijnende criminaliteit zijn de zogenoemde boven- en onderwereld met elkaar verweven en worden illegale activiteiten vermengd met legale activiteiten. Achter ondermijning gaan regelmatig criminele organisaties schuil die geweld, afpersing en corruptie niet schuwen.

Invloed in samenleving

Dergelijke criminele organisaties maken enorme winsten met hun activiteiten. Vaak investeren zij dat illegaal verkregen vermogen in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Op deze manier wassen de criminelen niet alleen hun geld wit, maar proberen zij ook een steeds grotere invloed in de samenleving te bewerkstelligen. Het handelen van deze criminele organisaties heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid. Daarbij kan er gedacht worden aan gevaren als drugslabs- en plantages in woonwijken, gedwongen prostitutie, de intimiderende aanwezigheid van OMG’s en het gebruik van geweld in de openbare ruimte.

Prioriteit

De aanpak van OMG's heeft een hoge prioriteit bij de politie, gemeenten en Openbaar Ministerie. Door de betrokken partners wordt gekeken naar de meest effectieve aanpak van deze motorbendes, dit kan zowel bestuurlijk, strafrechtelijk of anderszins zijn.