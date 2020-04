Verdachten straatroof aangehouden

Wanneer agenten woensdagavond in de Kapelmeesterlaan aankomen, zien zij in eerste instantie niets opmerkelijks. Ter plaatse vragen zij aan een voorbijganger of deze toevallig iets verdachts heeft gezien. Die wijst direct in de richting van de Burgermeester Bechtweg.

De twee politiemensen lopen richting de bossen, manoeuvreren zich over het prikkeldraad en zien in het donkere bos plots twee personen staan. Een van hen heeft een geschrokken en bebloed gezicht. De ander roept direct dat er niets is gebeurd. Omdat er in de melding werd gesproken over drie jongens, vragen de agenten waar de derde persoon is. Deze bleek te zijn gevlucht.