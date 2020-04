Veroordeling voor hoesten

Zaterdag 28 maart 2020 werden, na een achtervolging door een woonwijk in Etten-Leur, twee verdachten aangehouden die in een gestolen auto zaten. Een 25-jarige man uit Rijsbergen en een 19-jarige vrouw zonder vaste verblijfplaats in Nederland. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd naar het arrestantencomplex gebracht Toen hij daar arriveerde hoestte hij opzettelijk in het gezicht van een agent en riep hij dat hij corona had. De agent deed aangifte. De verdachten werden ingesloten in verband met het onderzoek naar de gestolen auto waar ze in reden.