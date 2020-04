Drugsdealers in het centrum van Helmond aangehouden

Op de Hertelaan kreeg het tweetal uiteindelijk een stopteken en werd ter plaatse een onderzoek ingesteld. Bij één van de mannen werden een tiental grammen aan harddrugs gevonden. Uit later onderzoek bleek dat het om heroïne en cocaïne ging. Deze 20-jarige man uit Sint Oedenrode is aangehouden en in verzekering gesteld. Ook de andere verdachte, een 24-jarige Eindhovenaar is aangehouden. Hij is na verhoor weer heengezonden.