Een ernstige doorrijding, inbraken, brandstichting en nazitekens in Bureau Brabant

Boxtel – Een 87-jarige mevrouw uit Boxtel werd op dinsdagmiddag 18 februari van haar fiets gereden op de kruising Kapelweg met de Van Salmstraat in haar woonplaats. Terwijl ze stond te wachten om de weg over te steken, kwam er een groene BMW 3 aanrijden. Mogelijk had de bestuurder van de BMW een conflict gehad met een andere fietser die naast hem over de spoorovergang reed. De BMW remde hard, toeterde, gaf weer gas, en reed rechtsaf de Kapelweg in. Op dat moment kwam ook de 87-jarige vrouw aan. De BMW nam de bocht te ruim en reed hard tegen de fietsster aan. De BMW remde iets af, maar reed direct daarna weer verder over de Kapelweg in de richting van Haaren. De rechterknie van vrouw bleek op twee plaatsen gebroken en haar linkerknie was zwaar gekneusd. De vrouw kan door het ongeluk niet meer op zichzelf wonen. Ook is ze enorm geschrokken en boos dat degene die haar heeft aangereden, is doorgereden zonder naar haar om te kijken. Weet u wie de bestuurder van de auto is?