Man pleegt overval op winkel

De overval vond even na 19.00 uur plaats. Via Burgernet is een oproep gedaan aan eventuele getuigen die de man mogelijk hebben gezien. De verdachte is 1.80 meter lang, heeft een blanke huidskleur en droeg een zwarte jas en een blauwe broek. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen. Dat kan via 0900 8844, maar anoniem informatie delen is ook mogelijk via Stichting M, te bereiken op 0800 7000.