Aanhoudingen bij overdracht ‘crystal meth’ in Heteren

Tijdens het onderzoek kwam ook een adres in Overloon naar voren waar twee van de verdachten regelmatig kwamen. Woensdagavond is deze woning, een vakantiewoning, doorzocht en daarbij werden een kilo cocaïne, een cocaïnepers en een aantal jerrycans met vloeistoffen aangetroffen. Alle goederen zijn in beslag genomen. Uit onderzoek door specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen vandaag, blijkt dat de jerrycans ruim 100 liter amfetamine-olie bevatten. Criminele handelswaarde ongeveer 150.000 euro.

Tijdens nader onderzoek in de bestelbus en de personenauto zijn in beide voertuigen verborgen ruimtes aangetroffen. Dit zijn ruimtes die later op professionele wijze zijn ingebouwd en waarvan het inmiddels algemeen bekend is dat ze worden gebruikt voor het vervoer van verdovende middelen, grote sommen geld of gestolen goederen. Beide rumtes waren nu leeg.