Getuigen gezocht! 91-jarige vrouw slachtoffer van laffe woningoverval

Een overval is een vreselijke ervaring met een enorme impact. En dat is bij deze woningoverval ook het geval. Het hoogbejaarde slachtoffer is emotioneel hevig aangedaan.



Volgens de verklaring van het slachtoffer werd zij woensdagnacht in haar slaapkamer geconfronteerd met twee mannen met gezichtsbedekking. Ze dreigden fysiek geweld te gebruiken als zij hen niet gehoorzaamde. De mannen hebben een geldbedrag weggenomen.

Signalement van de daders

Het gaat om twee mannen in de leeftijd tussen 25 en 35 jaar. Ze droegen donkere kleding en gezichtsbedekking.

Getuigen gezocht

Wij zien dit als een zeer laffe daad en we zoeken getuigen die ons meer kunnen vertellen over deze woningoverval.

Heb jij de daders gezien? Of woon je in de buurt en heb je bewakingscamera’s? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd. Bel ons via 0900 8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Of gebruik onderstaand tipformulier.